Резников: режим тишины на Донбассе не носит устойчивый характер

Вице-премьер Украины рассказал о действующем перемирии на Донбассе.

Алексей Резников заявил о том, что режим тишины на Донбассе не носит устойчивый характер. Об этом вице-премьер Украины рассказал депутатам Верховной Рады в рамках правительственного часа.

Там до сих пор пока еще, к сожалению, опасная территория, потому что этот режим тишины не носит устойчивый характер. Мы соблюдаем его только благодаря тому, что очень деликатно ведутся переговоры Алексей Резников, вице-премьер Украины

Напомним, что с 27 июля 2020 года в регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах, а также в непосредственной близости к ним. Дисциплинарная ответственность подразумевается за нарушение режима прекращения огня.

В Киеве призвали изменить Минские соглашения.