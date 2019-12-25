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Резников: режим тишины на Донбассе не носит устойчивый характер
Сегодня, 11:39
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lesjasap

Резников: режим тишины на Донбассе не носит устойчивый характер

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Вице-премьер Украины рассказал о действующем перемирии на Донбассе.

Алексей Резников заявил о том, что режим тишины на Донбассе не носит устойчивый характер. Об этом вице-премьер Украины рассказал депутатам Верховной Рады в рамках правительственного часа.

Там до сих пор пока еще, к сожалению, опасная территория, потому что этот режим тишины не носит устойчивый характер. Мы соблюдаем его только благодаря тому, что очень деликатно ведутся переговоры

Алексей Резников, вице-премьер Украины

Напомним, что с 27 июля 2020 года в регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах, а также в непосредственной близости к ним. Дисциплинарная ответственность подразумевается за нарушение режима прекращения огня.

В Киеве призвали изменить Минские соглашения.

Теги: алексей резников, верховная рада, донбасс, режим тишины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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