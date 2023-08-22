Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16

Глава Минобороны Украины рассказал о подготовке летчиков и инженеров.

Украинский министр по обороне Алексей Резников заявил, что киевский режим получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Чиновник объяснил местным журналистам, что до этого момента от страны потребуется обучить сотни человек персонала для обслуживая этого вида самолета американского производства и инфраструктуры. Специалист считает, что летчики могут быть готовы уже через полгода, однако этого нельзя сказать об инженерах и самой технике, так как там речь идет о сложном обслуживании борта и ремонте.

Минимальный срок, который надо оценивать - это шесть-семь месяцев. Сам самолет - это просто платформа. Нужно говорить об оружии, ракетах, снарядах, бомбах, которые будет использовать F-16. Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли их обслуживать. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

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Фото и видео: Telegram / ТСН новини / ТСН.ua