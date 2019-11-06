Режиссер хоррора "Другой" поставит следующих "Зловещих мертвецов"

Фильм получил название "Зловещие мертвецы сегодня".

Режиссером следующих "Зловещих мертвецов" станет Ли Кронин, поставивший хоррор "Другой". Об этом заявил изданию MovieWeb американский актер Брюс Кэмпбелл.

Новый фильм получил название "Зловещие мертвецы сегодня" (Evil Dead Now). Кандидатуру режиссера очередного продолжения франшизы утвердил Сэм Рэйми лично.

Пока неизвестно, когда стартуют съемки "Зловещих мертвецов сегодня", однако Кэмпбелл уверен, что откладывать в долгий ящик проект не собираются. Производство фильма начнут сразу, как только закончится перерыв, в который киноиндустрия ушла из-за пандемии коронавируса. Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл выступят в качестве продюсеров.

В 2013 году вышел ребут "Зловещих мертвецов", снятый уругвайским кинорежиссером Феде Альваресом. В мировом прокате картина заработала 97,5 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. Фильмы оригинальной трилогии выходили на экраны в 1981, 1987 и 1992 гг.

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