Новозеландка дважды номинировалась на кинопремию.

Режиссер фильма "Власть пса" Джейн Кэмпион завоевала "Оскар". Статуэтку девушка получила на 94-ой торжественной церемонии награждения кинопремии. Мероприятие транслировал местный телеканал ABC. В указанной категории также были представлены работы Кеннета Брана за картину "Белфаст", Пола Томаса Андерсона за "Лакричную пиццу", Рюсукэ Хамагути за фильм "Сядь за руль моей машины" и Стивена Спилберга с его "Вестсайдской историей".

Это мог быть каждый из вас. Джейн Кэмпион, режиссер

Стоит уточнить, что новозеландская режиссер стала первой женщиной, номинированной на "Оскар" дважды.

"Сядь за руль моей машины" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм.

Фото и видео: ABC