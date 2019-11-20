Режиссер "Логана" снимет пятую часть "Индианы Джонса"

Эту информацию официально подтвердил продюсер серии фильмов Фрэнк Маршалл.

Спустя три месяца после появления первых слухов подтвердилась информация, что пятую часть "Индианы Джонса" снимет режиссер "Логана" и спортивной драмы "Ford против Ferrari" Джеймс Мэнголд. Об этом заявил продюсер серии фильмов Фрэнк Маршалл в беседе с порталом Collider.

По словам Маршалла, Мэнголд – замечательный режиссер, который любит франшизу. Он сумел найти общий язык с главной звездой фильмов Харрисоном Фордом.

В настоящий момент продолжается доработка сценария. Из-за пандемии коронавируса съемочный процесс стартует еще не скоро. Маршалл заявил, что сейчас в приоритете безопасность каждого: актеров, съемочной группы и всех остальных.

Все это явно замедлит процесс. Например, какое-то время нельзя будет снимать сцены с большим количеством массовки. На площадках не будет общей еды, и это, по мнению продюсера, к лучшему – актеры смогут поддерживать себя в форме.

За последний вариант сценария отвечает автор "Королевства хрустального черепа" Дэвид Кепп. До его прихода над сюжетом поочередно работали Джон Кэздан и создатель сериала "Это мы" Дэн Фогельман.

Премьера "Индианы Джонса 5" запланирована на 29 июля 2022 года.

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Видео: YouTube / Трейлеры к фильмам