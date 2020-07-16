Режиссер "Константина" рассказал о сиквеле

Он уверен, что исполнитель главной роли Киану Ривз согласится вновь примерить на себя знакомый всем образ.

Создатель фильма "Константин: Повелитель тьмы" Френсис Лоуренс заявил о готовности снять продолжение. Однако сиквел появится в том случае, если на это согласится студия Warner Bros. Об этом пишет издание Slash Film.

По мнению режиссера первый фильм, премьера которого состоялась в 2005 году, был достаточно успешен.

"Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел", - отметил Френсис Лоуренс, добавив, что под ответственностью подразумевается более маленький бюджет, чем у оригинала.

Лоуренс уверен, что исполнитель главной роли Киану Ривз согласится вновь примерить на себя знакомый всем образ. Недавно с актером велись переговоры, и он не против снять продолжение.

Сюжет первого фильма рассказывает о Джоне Константине, которому удалось побывать в аду и вернуться обратно. Родившись со способностью распознавать помесь ангелов и демонов, персонаж пытается совершить самоубийство. Попытка оказалась неудачной. Воскрешенный против своей воли Константин снова оказывается в мире живых. Теперь отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь он патрулирует границу, разделяющую рай и ад.

Ранее в сети появились слухи, что продюсером нового фильма о Джоне Константине станет Джей Джей Абрамс.

Видео: YouTube / Трейлеры к фильмам