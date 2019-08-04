Режиссер "Чудо-женщины" и актриса Галь Гадот снимут фильм о Клеопатре

Производством картины будет заниматься студия Paramount Pictures.

Израильская актриса Галь Гадот, известная всему миру по роли Чудо-женщины, сыграет главную роль в фильме о Клеопатре. Режиссерское кресло проекта займет Пэтти Дженкинс. Об этом пишет kinobusiness.com.

Инициатором съемок эпического байопика была сама Галь Гадот. Проект вызвал большой интерес в Голливуде. Производством картины будет заниматься студия Paramount Pictures. Она готова приступить к работе в кратчайшие сроки. Сценарий напишет Лаэта Калогридис, известная по сериалу "Видоизмененный углерод" и фильмам "Алита: Боевой ангел", "Остров проклятых".

Фильм о Клеопатре долгое время находился в разработке на студии Sony Pictures. Картину хотели снять по мотивам биографической книги американской писательницы Стэйси Шифф. Главную роль планировалось отдать Анджелине Джоли или Леди Гаге. Сценарий много раз переписывался, работа над ним продолжается и сейчас.

Самый известный фильм про Клеопатру, не считая комедию по комиксам "Астерикс и Обеликс", вышел в 1963 году. Главную роль в нем сыграла Элизабет Тейлор.

Ранее мы писали, что вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта.

Фото: Instagram / gal_gadot