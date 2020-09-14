Выпуск в американский прокат фильма "Чудо-женщина 1984" отложен

Выход фильма ожидался 2 октября.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что американская премьера фильма "Чудо-женщина 1984" вновь отложена. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс.

Напомним, что фильм должен был выйти 2 октября. Однако Тоби Эммерих отметил, что новая дата выхода —25 декабря.

Действие сиквела развернется через 70 лет после событий первой части. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он скупает различные магические артефакты, желая найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории, доктор Барбара Энн Минерва. В ее руки попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. В итоге бизнесмен обращается за помощью к Чудо-женщине.

Ранее мы сообщали о том, что кинолента "Мулан" возглавила китайский прокат.

Видео:Warner Bros./YouTube