Режиссер "Аннабель" выпустил короткометражный хоррор

Ролик является дополнением к другой его короткометражке "Без света".

Шведский режиссер Дэвид Ф. Сандберг, известный миру по фильмам "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" и "Шазам", выпустил новый короткометражный хоррор под названием "В тени". Ролик появился в открытом доступе на YouTube.

По словам создателя фильма, эта лента является дополнением к другой его короткометражке "Без света". Автор "В тени" посоветовал смотреть его новое творение "на полной громкости и в кромешной тьме".

В центре сюжета история женщины, которая начинает видеть ожившие тени в своей квартире. Главную роль исполнила жена режиссера Лотта Лостен, которая снималась в большинстве фильмов супруга.

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Видео: YouTube / ponysmasher