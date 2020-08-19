За заказником "Сестрорецкое болото" будут следить пристальнее

Губернатор Режим особой охраны заказника «Сестрорецкое болото» будет усилен

В понедельник, 19 июля, на рабочем совещании с членами петербургского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что заказник "Сестрорецкое болото" нужно сохранять, а в связи с этим, ужесточить требования к режиму особой охраны заповедных зон.

Необходимо следить за состоянием прилегающих территорий, инженерной и дорожной инфраструктуры, которая была создана еще до появления заказника. Александр Беглов

Проект создали с участием научной общественности, он прошел общественные обсуждения и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Так, в заказнике запрещается строить что-либо, использовать открытый огонь, в том числе мангалы, размещать туристические стоянки и проводить массовые мероприятия, которые не связаны с экологическим проспещением. Запрещается проезд автотранспорта, мопедов и велосипедов.

Границы территории остались прежними, их представят в документах в графическом виде. Отмечается, что для специалистов оставили возможность проведения реконструкции линейных объектов и дороги на озеро Глухое без вреда окружающей среде.

Напомним, что заказник "Сестрорецкое болото" обладает площадью 1 877 гектаров и является самой крупной из 19 особо охраняемых природных территорий города. Там зафиксированы различные виды растений, животных, рыб и рептилий, 25 из которых внесли в Красную книгу Петербурга. А в прошлом году там проложили экотропу длиной более трех километров.

Ранее мы писали, что для полива зеленых насаждений Петербурга за пять дней использовали 6000 кубометров воды.

Фото: Петр Иванов / Википедия