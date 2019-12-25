Для полива зеленых насаждений Петербурга за пять дней использовали 6000 кубометров воды

В понедельник в городе установилась чуть менее жаркая погода, но существенных осадков в ближайшие дни так и не ожидается.

Для полива зеленых насаждений Петербурга за пять дней использовали около 6000 кубометров воды. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Газоны Александровского сада 19 июля были тщательно пролиты водой специалистами садово-паркового предприятия "Центральное". Им на помощь пришли дорожники, также выделившие технику и людей для орошения.

В понедельник в городе установилась чуть менее жаркая погода, но существенных осадков в ближайшие дни так и не ожидается. Для сохранения зеленых насаждений все предприятия Комитета, включая дорожные, объединили усилия и совместно поливают газоны, наиболее подверженные воздействию солнца.

С четверга по воскресенье, садово-парковые предприятия Комитета по благоустройству использовали почти 6000 кубометров воды для полива зеленых насаждений. Эти работы выполняются только ранним утром и поздним вечером, чтобы политые растения не получили ожоги.

На прошлой неделе стало известно, что на полив цветов в Петербурге потратили 35 тыс. кубометров воды с начала июня.

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