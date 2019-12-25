Reuters: нефтяные месторождения на севере Ирака подверглись атаке

Сведений о пострадавших нет.

Reuters: нефтяные месторождения в Ираке подверглись атаке. Об этом журналисты информационного агентства рассказали со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, инцидент зафиксирован на севере страны. Злоумышленники воспользовались взрывными устройствами, установленных на двух скважинах около города Киркук.

Эксперт подчеркнули, что на одном из пострадавших объектов после взрыва произошел пожар. Огонь оперативно удалось взять под контроль. Журналисты полагают, что атака противника не отразилась на работе по добычи нефти,а также не повлекла за собой значительного материального ущерба.

В Белом доме не стали комментировать информацию о встрече главы ЦРУ с иранцами.

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