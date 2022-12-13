Петербург закупит 54 современных трамвая в ретро-стиле

Общественный транспорт будет выполнен по образцу 50-60 годов в зелёной цветовой гамме.

В 2023 году Северная столица закупит 54 современных трамвая у завода "Уралтрансмаш". Общественный транспорт будет выполнен в стиле "ретро". Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Трамваи будут стилизованы под своих предшественников 50-60-х годов и выполнены в зелёной цветовой гамме. 22 из них приобретёт ГУП "Горэлектротранс". Поставки произойдут в 3 этапа: 2 вагона поставят в декабре 2023 года, ещё 8 – в I квартале следующего года, а оставшиеся – во II квартале 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в мае для пассажиров общественного транспорта в Петербурге запустят личный кабинет.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков