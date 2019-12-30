Их не придется предоставлять ни Белому Дому, ни Госдепу.

Республиканцы в сенате США отклонили запрос на документы по Украине. Они не пропустили требование демократов запросить у Белого Дома большое количество документов. Эти документы связаны со звонком Дональда Трампа президенту Украину Владимиру Зеленскому. Переговоры между политиками относились к удерживанию помощи по военной линии. Трансляцией собрания занимался канал C-Span.

За отклонение предложения проголосовали 53 сенатора, против - 47 человек. Также собравшиеся отклонили поправку, дублирующую первую, но адресованную Госдепартаменту. Еще до начала слушаний лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал, что поправки не примут.

Ранее Piter.tv писал о том, что Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа.

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Видео: YouTube/

