Республиканцы в сенате США отклонили запрос на документы по Украине. Они не пропустили требование демократов запросить у Белого Дома большое количество документов. Эти документы связаны со звонком Дональда Трампа президенту Украину Владимиру Зеленскому. Переговоры между политиками относились к удерживанию помощи по военной линии. Трансляцией собрания занимался канал C-Span.
За отклонение предложения проголосовали 53 сенатора, против - 47 человек. Также собравшиеся отклонили поправку, дублирующую первую, но адресованную Госдепартаменту. Еще до начала слушаний лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал, что поправки не примут.
Ранее Piter.tv писал о том, что Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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