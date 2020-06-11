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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

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Конгрессмены предлагают наложить новые санкции на российские компании из нефтегазовой отрасли.

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.

Так, например, в нём содержится предложение включить Россию в список стран, которые финансируют терроризм. Однако к террористическим группировкам республиканцы причисляют официальную государственную армию Ирана.

Также конгрессмены предлагают наложить новые санкции на российские компании из нефтегазовой отрасли, а также на тех, кого Штаты считают руководителями российской пропаганды.

Ранее мы писали, что республиканцы в США предлагают новые санкции против России.

Видео: YouTube/ Fox Business

Теги: конгресс сша, республиканцы, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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