Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Так, например, в нём содержится предложение включить Россию в список стран, которые финансируют терроризм. Однако к террористическим группировкам республиканцы причисляют официальную государственную армию Ирана.
Также конгрессмены предлагают наложить новые санкции на российские компании из нефтегазовой отрасли, а также на тех, кого Штаты считают руководителями российской пропаганды.
Ранее мы писали, что республиканцы в США предлагают новые санкции против России.
Видео: YouTube/ Fox Business
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