Республиканцы отклонили резолюцию о признании Байдена президентом

Хойер заявил, что упорство республиканцев в вопросе не признания итогов выборов, поражает.

Республиканцы отклонили резолюцию о признании Джо Байдена президентом США. Об этом пишет CNN.

Заседание прошло в закрытом режиме. Республиканцы отказались одобрить документ, который представлял лидер демократического большинства в палате парламента Стени Хойер. Он предложил начинать подготовку к инаугурации Байдена и Камалы Харрис.

Хойер заявил, что упорство республиканцев в вопросе не признания итогов выборов, поражает.

Республиканцы отказываются даже позволить Объединенному комитету конгресса по церемониям инаугурации объявить инаугурацию. Стени Хойер

Ранее мы писали, что Трамп рассчитывает остаться на второй срок.

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