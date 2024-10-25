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Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"

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Милорад Додик рассказал об энергобезопасности региона в Боснии и Герцеговине.

Республика Сербская хочет продлить текущий договор с российской компанией "Газпром". Местные власти считают, что проблем с этим соглашением у них не будет. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" на полях саммита БРИКС в Казани  сделал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.

Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант.

Милорад Додик, глава РС

Эксперты прокомментировали интервью Милорада Додика.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: босния и герцеговина, газпром, милорад додик, республикк сербская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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