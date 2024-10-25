Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"

Милорад Додик рассказал об энергобезопасности региона в Боснии и Герцеговине.

Республика Сербская хочет продлить текущий договор с российской компанией "Газпром". Местные власти считают, что проблем с этим соглашением у них не будет. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" на полях саммита БРИКС в Казани сделал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.

Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант. Милорад Додик, глава РС

Эксперты прокомментировали интервью Милорада Додика.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости