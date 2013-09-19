Решетников: обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей будет построен на условиях ГЧП

Глава Минэкономразвития рассказал о проекте финансирования транспортного участка на Кузбассе.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что транспортный обход Кемерова стоимостью 42 млрд рублей будет построен на условиях государственно-частного партнерства. Об этом чиновник заявил на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса. Оно прошло в Кемерове под руководством главы российского правительства Михаила Мишустина.

Ключевой объект - строительство автомобильного обхода Кемерова. Общий объем финансирования этой дороги - 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предлагается выделить половину этих средства, оставшееся планируется привлечь в рамках государственно-частного партнерства. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Напомним, что Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Из-за этого на участке дороги затруднено движение, а также ситуация негативно сказывается на экологии. Местные власти разработали собственный план проекта строительства объездной трассы. В 2020 году этот документ направлен в Главгосэкспертизу.

Мишустин поручил решить проблему с зарплатой работников шахты "Алексиевской".

Фото: YouTube/Россия-24

