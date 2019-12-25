Решение об ограничении скорости на Невском проспекте отложили на неопределенный срок

После очередного ДТП, которое произошло накануне на Невском проспекте, когда иномарка вылетела на тротуар и сбила парня с девушкой, власти Петербурга вновь задумались ограничить скорость на главной магистрали города. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Весной в администрации Центрального района предлагали установить максимальный предел езды по Невскому проспекту до 40 км/ч. Соответствующие знаки должны были появиться еще осенью текущего года. Однако процесс введения новых правил затянулся на неопределенное время.
Пресс-служба Администрации Центрального района заявила, что работа еще введется. Введение ограничений по скорости на Невском проспекте осложнилось из-за пандемии коронавируса и ввода системы видеофиксации.
В настоящий момент предложение рассматривают профильные комитеты и полиция. Окончательное решение будет за ними. Также обсуждается вопрос об установке на Невском проспекте барьерных ограждений.
Ранее мы публиковали видео того, как водитель иномарки вылетел на пешеходную зону Гостиного двора.
Фото: Википедия
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