Решение об ограничении скорости на Невском проспекте отложили на неопределенный срок

Скорость на главной магистрали города хотели ограничить до 40 км/ч.

После очередного ДТП, которое произошло накануне на Невском проспекте, когда иномарка вылетела на тротуар и сбила парня с девушкой, власти Петербурга вновь задумались ограничить скорость на главной магистрали города. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Весной в администрации Центрального района предлагали установить максимальный предел езды по Невскому проспекту до 40 км/ч. Соответствующие знаки должны были появиться еще осенью текущего года. Однако процесс введения новых правил затянулся на неопределенное время.

Пресс-служба Администрации Центрального района заявила, что работа еще введется. Введение ограничений по скорости на Невском проспекте осложнилось из-за пандемии коронавируса и ввода системы видеофиксации.

В настоящий момент предложение рассматривают профильные комитеты и полиция. Окончательное решение будет за ними. Также обсуждается вопрос об установке на Невском проспекте барьерных ограждений.

Ранее мы публиковали видео того, как водитель иномарки вылетел на пешеходную зону Гостиного двора.

Фото: Википедия