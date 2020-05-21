Решение о выходе США из ДОН вступит в силу через шесть месяцев. Об этом рассказал госсекретарь Штатов Майкл Помпео в письме, которое распространило ведомство.
Он отметил, что Америка разошлёт странам-партнёрам по договору официальное уведомление о своём решении.
- Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. - Майкл Помпео, госсекретарь США.
По его словам, Штаты могут изменить решение, если своё отношение к соблюдению Договора пересмотрит Россия. В США считают, что именно РФ "подорвала основную функцию договора", что создаёт угрозу для национальной безопасности и даёт повод для утраты доверия.
Помпео отметил, что это делает дальнейшее участие США в договоре неприемлемым. Он добавил, что Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю за вооружением США, а также союзников и партнёров страны.
В МИД РФ считают, что данные обвинения с американской стороны безосновательны.
Ранее СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу.
Видео: YouTube / AP Archive
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