В МИД РФ считают, что данные обвинения с американской стороны безосновательны.

Решение о выходе США из ДОН вступит в силу через шесть месяцев. Об этом рассказал госсекретарь Штатов Майкл Помпео в письме, которое распространило ведомство.

Он отметил, что Америка разошлёт странам-партнёрам по договору официальное уведомление о своём решении.

- Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединенные Штаты больше не будут участником договора. - Майкл Помпео, госсекретарь США.

По его словам, Штаты могут изменить решение, если своё отношение к соблюдению Договора пересмотрит Россия. В США считают, что именно РФ "подорвала основную функцию договора", что создаёт угрозу для национальной безопасности и даёт повод для утраты доверия.

Помпео отметил, что это делает дальнейшее участие США в договоре неприемлемым. Он добавил, что Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю за вооружением США, а также союзников и партнёров страны.

В МИД РФ считают, что данные обвинения с американской стороны безосновательны.

Ранее СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу.

Видео: YouTube / AP Archive