Репетицию пилотажных групп заметили в Зеленогорске

Парад победы пройдет 24 июня.

Днем в понедельник, 15 мая, в небе над Зеленогорском петербуржцы заметили пилотажные группы и поделились видеозаписью своих наблюдений.

На кадрах видно, как специалисты выполняют маневры и готовятся к Параду победы, который в 2020 году пройдет 24 мая. Напомним, что на Дворцовой площади пешие подразделения будут тренироваться 17 и 18 июня в шесть вечера. А генеральная репетиция с боевой спецтехникой и авиацией пройдет 20 июня в 10 утра.

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал решение некоторых регионов отказаться от проведения Парада Победы.

Видео: Piter.TV