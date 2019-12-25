  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал решение некоторых регионов отказаться от проведения Парада Победы
Сегодня, 16:39
73
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал решение некоторых регионов отказаться от проведения Парада Победы

0 0

Провести парад не позволяет эпидемиологическая обстановка.

Власти некоторых регионов России решили отказаться от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали такое решение.

По мнению специалистов, очевидно, что каждый регион выходит из пандемии в разное время и с разной скоростью, так как начиналась она также в разное время. 

Москва на данный момент соответствует критериям для снятия ограничений, поэтому там и пройдет Парад Победы. Не все регионы на данный момент готовы к этому.

Так, например, отменить Парад было решено в Якутске и Челябинске.

Фото: Piter.TV

Теги: парад победы, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии