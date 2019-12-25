Эксперт прокомментировал решение некоторых регионов отказаться от проведения Парада Победы

Провести парад не позволяет эпидемиологическая обстановка.

Власти некоторых регионов России решили отказаться от проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали такое решение.

По мнению специалистов, очевидно, что каждый регион выходит из пандемии в разное время и с разной скоростью, так как начиналась она также в разное время.

Москва на данный момент соответствует критериям для снятия ограничений, поэтому там и пройдет Парад Победы. Не все регионы на данный момент готовы к этому.

Так, например, отменить Парад было решено в Якутске и Челябинске.

Фото: Piter.TV