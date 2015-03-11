Работа будет идти в пять этапов — с учатска от граница области с Москвой до Егорьевского шоссе.

Реконструкция Октябрьского проспекта выведет транзитный поток из Люберец. Её закончат до 2025 года, пишет телеканал "360".

Работа будет идти в пять этапов — с учатска от граница области с Москвой до Егорьевского шоссе.

Первый этап работы предусматривает реконструкцию участка от улицы Власова до Волковского проезда. Будет построена эстакада, два подземных перехода, а также ливневая канализация.

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что расширение дороги увеличит её пропускную способность на 35%.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека.

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