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Компания Uzbekistan Airways запустила еженедельные рейсы из Петербурга в Карши
Сегодня, 13:50
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Компания Uzbekistan Airways запустила еженедельные рейсы из Петербурга в Карши

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Первый вылет запланирован на 24 июня.

Петербуржцы смогут летать в Карши прямым рейсом. Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways запустила еженедельные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. 

Первый рейс запланирован на 24 июня. Рейс будет курсировать по маршруту Карши — Петербург — Карши. Теперь в город на Неве  можно отправиться из восьми городов Узбекистана: Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча, Ферганы, Намангана, Термеза и Карши.

Ранее мы писали, что в двух тоннах узбекских абрикосов в Пулково нашли личинку опасного насекомого. 

Фото: Piter.tv

Теги: uzbekistan airways, еженедельные рейсы, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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