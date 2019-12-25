Компания Uzbekistan Airways запустила еженедельные рейсы из Петербурга в Карши

Первый вылет запланирован на 24 июня.

Петербуржцы смогут летать в Карши прямым рейсом. Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways запустила еженедельные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс запланирован на 24 июня. Рейс будет курсировать по маршруту Карши — Петербург — Карши. Теперь в город на Неве можно отправиться из восьми городов Узбекистана: Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча, Ферганы, Намангана, Термеза и Карши.

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Фото: Piter.tv