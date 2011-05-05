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Рейс из Петербурга в Фергану вынужденно сел из-за тумана в аэропорту Намангана
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рейс из Петербурга в Фергану вынужденно сел из-за тумана в аэропорту Намангана

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Посадка совершена в штатном режиме.

Рейс Uzbekistan airways из Петербурга в Фергану во вторник вынужденно сел в аэропорту Намангана из-за сильного тумана. Об этом стало известно РИА Новости от представителя авиакомпании.

Посадка в Намангане была совершена в 08:00 (06:00 мск). Посадка прошла в штатном режиме, рассматривается вариант доставки пассажиров до пункта назначения на автобусах. От Намангана до Фергана около 130 километров.

Ранее петербуржец отсудил у авиакомпании 10 тысяч рублей за сломанное колесо чемодана.

Фото: Piter.tv

Теги: туман, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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