Белка-альбинос пришла за орешками и попала на видео

Девушка по имени Сабрина, которая сняла данное видео, рассказывает, что впервые белка по кличке Белоснежка появилась в марте прошлого года.

Редкая белка-альбинос попала на видео в одном из дворов вблизи английского города Фавершам, графство Кент. Ролик в соцсетях увидело издание Daily Mail.

Девушка по имени Сабрина, которая сняла данное видео, рассказывает, что впервые белка по кличке Белоснежка появилась в марте прошлого года. С тех пор она почти каждый день возвращается в поисках орехов и других лакомств.

На видео белка белого цвета пробежала по двору и запрыгнула на синий цветочный горшок. Сабрина часто оставляет для Белоснежки орешки и корм для птиц. Девушка отметила, что по сравнению с обычными белками, этот грызун довольно маленький.

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Видео: dailymail.co.uk