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Разводку мостов ночью 23 января в Петербурге отменили
Сегодня, 18:30
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Разводку мостов ночью 23 января в Петербурге отменили

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Речь идет об отмене разводки моста Александра Невского, Большеохтинского, Литейного, Троицкого, Дворцового, Благовещенского мостов.

Разводку мостов в Петербурге по Неве и Большой Неве, которую планировали провести в ночь с 22 на 23 января, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Речь идет об отмене разводки моста Александра Невского, Большеохтинского, Литейного, Троицкого, Дворцового, Благовещенского мостов.

Помимо этого, в организации отметили, что при наличии изменений в графике разводки переправ, информацию оперативно опубликуют на сайте "Мостотреста", в мобильном приложении "Мосты Петербурга" и на официальных страницах во "ВКонтакте" и Telegram. 

Ранее мы рассказывали о том, что Дворцовый мост в центре Петербурга назвали самым живописным в России.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Теги: мосты петербурга, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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