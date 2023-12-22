В ночь с 22 на 23 января разведут мосты в Петербурге

Автомобилисты не смогут проехать по Большеохтинскому мосту с 02:00 до 05:00.

В ночь на 23 января состоится разводка мостов по Неве и Большой Неве. По главной реке Петербурга будут проходить ледоколы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10. Автомобилисты не смогут проехать по Большеохтинскому мосту с 02:00 до 05:00.

Литейный мост разведут с 01:40 до 04:45. Троицкий будет перекрыт для водителей с 01:20 до 04:50. Разводка Дворцового моста запланирована на период с 01:10 до 04:55. Благовещенский мост разведут с 01:25 до 05:00.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на информационном портале "Мостотреста".

Ранее на Piter.tv: движение по улице Рылеева ограничат с 23 января.

Фото: Telegram / Мост Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10.