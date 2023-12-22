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В ночь с 22 на 23 января разведут мосты в Петербурге
Сегодня, 11:15
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В ночь с 22 на 23 января разведут мосты в Петербурге

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Автомобилисты не смогут проехать по Большеохтинскому мосту с 02:00 до 05:00. 

В ночь на 23 января состоится разводка мостов по Неве и Большой Неве. По главной реке Петербурга будут проходить ледоколы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост  Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10. Автомобилисты не смогут проехать по Большеохтинскому мосту с 02:00 до 05:00. 

Литейный мост разведут с  01:40 до 04:45. Троицкий будет перекрыт для водителей с 01:20 до 04:50. Разводка Дворцового моста запланирована на период с 01:10 до 04:55. Благовещенский мост разведут с 01:25 до 05:00.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на информационном портале "Мостотреста".

Ранее на Piter.tv: движение по улице Рылеева ограничат с 23 января.

Фото: Telegram / Мост  Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10.

 

Теги: мост, разводка мостов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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