Эврил Хейнс назвала угрозу для проведения президентских выборов в США.

Американское разведывательное сообщество утверждает, что Москвы представляет "наиболее активную угрозу" с точки зрения влияния на президентские выборы в США. Соответствующую версию местным законодателям огласила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Иностранная чиновница выступила на на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США с речью.

Конечно, наиболее значимыми игроками за рубежом, которые осуществляют деятельность, направленную на активное влияние на США в связи с выборами, являются Россия, КНР и Иран. Россия, в частности, по-прежнему представляет наиболее активную угрозу за рубежом для наших выборов. Эврил Хейнс, глава разведки США

Эксперт добавила, что среди целей операций российского руководства по оказанию влияния оказываются, как правило, те миссии, связанные с подрывом доверия к демократическим институтам США, усугубление социально-политических разногласий в обществе и ослабление поддержки украинских властей коллективным Западом. Эврил Хейнс заметила, что Кремль полагается на обширный мультимедийный аппарат в своей работе по вмешательству. В частности, профильный инструментарий, по версии Хейнс, якобы включает в себя разведывательные службы, киберпреступников, государственные СМИ, посредников и троллей в социальных сетях.

Разведка США считает, что удар по посольству Ирана в Дамаске нанес Израиль.

Фото и видео: YouTube / Reuters