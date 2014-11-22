Разведчик подчеркнул, что все бойцы друг с другом взаимодействуют и действуют как одно целое.

Разведка ЛНР отметила повышение уровня взаимодействия в российских войсках. Об этом сообщил российский разведчик спецназа в интервью "РИА Новости".

По его словам, все бойцы друг с другом взаимодействуют и действуют как одно целое. Разведчик подчеркнул, что грамотная тактика и взаимодействие между всеми подразделениями дает максимальный результат.

Также военнослужащий заявил, что переломный момент наступил две с половиной недели назад, когда подразделения начали работать не каждый по своему направлению.

Ранее украинские военные заявили, что вместо боевой подготовки их заставляли рыть окопы.

Видео: Telegram / РИА Новости