Разведка Финляндии заявила о готовности РФ использовать войска в Европе

Минобороны страны впервые опубликовало доклад о деятельности военной разведки.

Министерство обороны Финляндии опубликовало отчет о работе военной разведки страны. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В обнародованном документе особое внимание уделено России. В Минобороны Финляндии считают, что Москва в настоящее время показывает готовность использовать свою армию в случае острой необходимости для достижения определенных целей.

Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений. из отчета Минобороны Финляндии

Также авторы отчета отметили усиление присутствия российских военнослужащих в Арктике. В ведомстве считают, что этот регион в будущем вполне может стать местом противостояния мировых держав.

Ранее японские военные попытались блокировать четыре российских боевых корабля в Цусимском проливе.

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