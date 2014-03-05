Разведка Финляндии заявила о готовности РФ использовать войска в Европе

Министерство обороны Финляндии опубликовало отчет о работе военной разведки страны. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
В обнародованном документе особое внимание уделено России. В Минобороны Финляндии считают, что Москва в настоящее время показывает готовность использовать свою армию в случае острой необходимости для достижения определенных целей.
Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений.
из отчета Минобороны Финляндии
Также авторы отчета отметили усиление присутствия российских военнослужащих в Арктике. В ведомстве считают, что этот регион в будущем вполне может стать местом противостояния мировых держав.
Ранее японские военные попытались блокировать четыре российских боевых корабля в Цусимском проливе.
Фото: pixabay.com
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