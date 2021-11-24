Экс-глава Верховной Рады сообщил о своей гражданской активности.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что пойдет на следующие президентские выборы. Такую позицию украинский политик высказал во время выступления на местном телеканале "НАШ". У гостя программы журналисты хотели узнать, собирается ли он медлить или решится стать кандидатом на выборах главы государства.

Я на все выборы пойду, я во всех выборах принимал участие. Не буду нарушать эту традицию. Дмитрий Разумков, украинский политик

В СМИ заметили, что Разумков не стал уточнять, в каком именно статусе посетит грядущие выборы президента Украины. Депутат находился на посту с 29 августа 2029 года по 7 октября 2021 года. Изначально он стал главой пропрезидентской партии "Слуга народа". После отзыва с должности спикер позволил себе сделать критические замечания о работе провластной команды. Социологи из "Рейтинга", рассказали, что экс-спикера на данный момент поддерживают около 9% респондентов против 3% в сентябре.

Министр обороны Украины назвал ПВО и береговую оборону страны "критически недоразвитой".

Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0