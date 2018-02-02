Разоблачение ролика с "моющейся крысой": Крыса оказалась не крысой, но она действительно "моется"

Piter.TV публикует фото и видео этого забавного зверька, который любит стоять на задних лапках и "мыться как человек".

Сеть облетело видео с "крысой, которая моется, как человек". Ролик набрал миллионные просмотры, разлетевшись по мессенджерам, социальным сетям и новостным лентам. Кто-то смеялся, кто-то умилялся, а кто-то жалел "крыску". Piter.TV подобрал фото и видео с этим чистоплотным зверьком.

На самом деле этот зверек вовсе не крыса, а пакарана. Пакарана это довольно крупный грызун, который встречается только в Боливии, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Эквадоре и Перу, где и было снято это вирусное видео. Этот зверек отдаленно напоминает известную нам морскую свинку и даже является ее далеким родственником. Это пятый по величине крупный грызун после капибары, бобра, дикобраза и мары. Длина тела пакараны от 70 до 80 сантиметров, а весит зверек от 10 до 15 килограммов. Это довольно массивный зверек с крепким телом и короткими основательными конечностями. Хвост пакараны примерно 2/3 от длины тела и покрыт шерстью. Шерстка темная, а по бокам характерные пятнышки. Но так как на вирусном видео "крыска" в пене, то этих пятнышек не видно.

Зверек изучен мало, так как очень редко встречается, и находятся под угрозой вымирания. В природе пакараны очень медлительны и флегматичны. В неволе ведет себя спокойно и вполне дружелюбно. Как и большинство грызунов паки чистоплотны и часто очищают свою шкурку лапками. Но их поза и движения действительно во время таких гигиенических процедур похожа на человеческие. Пакарана стоит на задних лапках и передними лапками чистит шкурку словно человек, который намыливается.

На кадрах, которые публикует Piter.TV можно увидеть, как пакарана "моется" после купания в реке в природе, и как "моется" в неволе.

Видео: YouTube/nelson hernandez, Snoring Dormouse

Фото: свободные источники