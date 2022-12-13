Задержанный на Украине информатор записал видеообращение с призывом о помощи

Мужчина сообщил, что опасается за свою жизнь.

Задержанный на Украине информатор Александр Чернов записал видеообращение с призывом о помощи. Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Мужчина находится под домашним арестом. Его задержали после того, как он разоблачил финансовые махинации в эстонском НКО Slava Ukraini. Чернов сообщил, что опасается за свою жизнь.

Отмечается, что в Эстонии возбудили уголовное дело против организации из-за хищения пожертвований эстонцев на сумму около 1 млн евро для нужд украинской армии.

Ранее Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье