В Луге приступили к строительству третьей десятиэтажки для расселения жилья

В новых квартирах будут проживать 708 жителей.

В Луге полным ходом идёт застройка в рамках программы расселения аварийного фонда. В понедельник, 3 апреля, рабочие приступили к возведению третьего 10-этажного дома. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета Ленинградской области.

Прежде всего строители выполняют земляные работы и обустраивают котлован. Новый дом будет рассчитан на 708 проживающих.

Добавим, что к 2025 году в Луге намерены построить 7 десятиэтажек с котельной, парковками, детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартовала весенняя просушка дорог.

Фото: Строительный комитет Ленинградской области

