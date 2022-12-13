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В Луге приступили к строительству третьей десятиэтажки для расселения жилья
Сегодня, 8:57
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В Луге приступили к строительству третьей десятиэтажки для расселения жилья

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В новых квартирах будут проживать 708 жителей.

В Луге полным ходом идёт застройка в рамках программы расселения аварийного фонда. В понедельник, 3 апреля, рабочие приступили к возведению третьего 10-этажного дома. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета Ленинградской области.

Прежде всего строители выполняют земляные работы и обустраивают котлован. Новый дом будет рассчитан на 708 проживающих.

Добавим, что к 2025 году в Луге намерены построить 7 десятиэтажек с котельной, парковками, детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти стартовала весенняя просушка дорог.

Фото: Строительный комитет Ленинградской области
 

Теги: ленинградская область, луга
Категории: Лента новостей,

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