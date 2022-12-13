В Ленобласти стартовала весенняя просушка дорог

В период просушки, разрешенная максимальная масса на одну ось грузовика при движении по асфальту составляет пять тонн, а при проезде по гравийным дорогам – три тонны.

На региональных трассах в Ленинградской области началась весенняя просушка. Она продлится до начала мая и ограничит движение большегрузов. Проезд грузовиков контролируют передвижные посты весового контроля, сообщили в региональной администрации.

В период просушки, разрешенная максимальная масса на одну ось грузовика при движении по асфальту составляет пять тонн, а при проезде по гравийным дорогам – три тонны. Это необходимо, чтобы основание дорог, насыщенное влагой, полностью оттаяло после зимы. Штраф за движение с перегрузом достигает нескольких сотен тысяч рублей вместе с эвакуацией машины на спецстоянку.

Однако предусмотрен ряд исключений, на перевозку которых период весенней просушки дорог в Ленобласти не распространяется.

Фото: администрация Ленобласти