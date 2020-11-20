Распространяющийся в Великобритании штамм коронавируса может быть заразнее "дельты"

В стране на этот штамм приходится почти 10% заражений.

Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона сообщили о появлении мутации "дельта"-штамма коронавируса. Он может быть заразнее индийского штамма. Об этом пишет Financial Times.

Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию "дельты", но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании, — говорится в сообщении.

По словам ученых, данная мутация заразнее своего предшественника примерно на 10-15%. При этом "дельта"-штамм еще доминирует в мире. По предварительным данным, AY.4.2 станет самым заразным вариантом коронавируса за все время пандемии.

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