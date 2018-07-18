Располневший Николас Кейдж шокировал публику на красной дорожке

Актер вместе с женой и сыном появился на премьере фильма "Кокаиновый барон" Джейсона Кэбелла.

Известный американский актер Николас Кейдж шокировал поклонников и журналистов своим внешним видом. На премьере фильма "Кокаиновый барон" в Лос-Анджелесе он выглядел не ухожено. На фото видно, что артист изрядно располнел и вдобавок оброс бородой.

Актер прошелся по красной дорожке в черных брюках, шляпе в стиле "Индианы Джонса" и потрепанной голубой джинсовке. Вместе с ним на премьеру пришла жена, а также 28-летний сын со своей женой.

Многие пользователи интернета не узнали Кейджа на фотографиях и назвали его "ужасным золотоискателем". Они остались в недоумении, поскольку актер обычно приходит на мероприятия гладко выбритым и аккуратным. Нашлись и те, кто заступился за звезду Голливуда, отметив, что это все тот же самый Николас Кейдж и не стоит на него набрасываться.

"Кокаиновый барон" — это криминальная история о партии кокаина, которая следует из Мексики в Канаду и по пути теряется. Глава картеля посылает своих помощников — Повара (Лоуренс Фишберн) и Мужика (Николас Кейдж) – расследовать исчезновение груза. Премьера фильма в России назначена на 24 октября 2019 года.

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Фото: Instagram / hugogloss