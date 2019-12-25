Диетолог объяснила, что должны содержать хорошие пельмени в своем составе.

Раскрыт способ выбрать хорошие пельмени. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказала диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, основным компонентом правильного продукта является мясо. Присутствие настоящего мяса в пельменях значительно повышает качество. Врач напомнила, что зачастую производители используют для пельменей соевое мясо, рога, копыта и другие отходы мясного производства. Они не очень хорошо усваиваются организмом человека.

Диетолог объяснила, что роль в приготовлении пельменей также играет тесто. Оно должно состоять из трех компонентов: муки, соли и воды. Дополнительно в пельмени может быть добавлен только перец.

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