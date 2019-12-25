"Ростех" раскрыл "прорывной" налет Су-57

Военные пилоты пролетели на самолете 3500 часов.

Раскрыт "прорывной" налет истребителя Су-57. О нем рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на сотрудников государственной корпорации "Ростех". Специалисты пояснили, что боевой самолет более 3500 раз поднимался в небо.

Прежде чем пойти в серию, самолет проходит жесткие и многочисленные испытания военными летчиками. Это тем более актуально для такого прорывного продукта нового поколения как Су-57 представитель "Ростеха"

На предприятии пояснили, что на данный момент "Ростех" выполняет государственный контракт на поставку 76 истребителей. В 2020 году заказчик получит поставку серийных самолетов.

В США обеспокоились новым режимом Су-57.

Видео: Youtube/ Минобороны России