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Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении

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Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российский расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, гаходившейся на службе у Вооруженных сил Украины.  Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена военнослужащими "Центральной" группировки войск на красноармейском направлении в ходе проведения специальной военной операции. 

ЗРК "Бук-М3" обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

пресс-служба Минобороны России

Известно, что в ходе боевого дежурства расчет "Бук-М3" обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, которая совершала подлет к позициям российских войск. После принятия решения командовния об уничтожении цели военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты. Задача была выполнена. После атаки по цели ВСУ расчет оперативно отправил тяжелую машину в укрытие.

Минобороны РФ показало первые кадры из освобожденного курского села Погребки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, бук-м3, красноармейское направление, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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