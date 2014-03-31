Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении

Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российский расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, гаходившейся на службе у Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена военнослужащими "Центральной" группировки войск на красноармейском направлении в ходе проведения специальной военной операции.

ЗРК "Бук-М3" обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS. пресс-служба Минобороны России

Известно, что в ходе боевого дежурства расчет "Бук-М3" обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, которая совершала подлет к позициям российских войск. После принятия решения командовния об уничтожении цели военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты. Задача была выполнена. После атаки по цели ВСУ расчет оперативно отправил тяжелую машину в укрытие.

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Фото и видео: Минобороны России