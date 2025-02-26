Минобороны РФ показало первые кадры из освобожденного курского села Погребки

Задача выполнена бойцами "Севера".

В ходе активных наступательных действий российскими подразделениями от Вооруженных сил Украины освобожден населенный пункт Погребки, расположенный на территории Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена военнослужащими 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

В Telegram-канале опубликовано видео, на котором военнослужащие РФ на крыше полуразрушенного двухэтажного здания размахивают государственным триколором и флагом своего соединения. Также в кадре показана работа подразделений, которые с помощью минометных комплексов "Дева", БМП-3, FPV-дронов, в том числе работающих на оптоволокне,ликвидировали вскрытые огневые точки, командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, вражеские позиции и живую силу противника.

Эмоции - побыстрее прогнать негодяев, вот эмоция, что нами движет, освободить землю от врагов, которые забыли историю. заместитель командира боевой машины пехоты БМП-3 с позывным "Дед"

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Фото и видео: Минобороны России