Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится 218 спутников OneWeb.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. Об этом информирует "РИА Новости". Трансляцию ведет "Роскосмос".

По данным СМИ, на борту российского аппарата находятся 36 спутников связи британской компании OneWeb. Сообщается, что отделение спутников будет осуществляться в девять этапов.

Данный старт стал пятым полностью коммерческим запуском, который был произведен с космодрома Восточный.

В настоящее время на низкой околоземной орбите уже находится 218 спутников OneWeb. После сегодняшнего запуска их число увеличится до 254.

Ранее Китай запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-30-09. Также сообщалось, что ракета-носитель также отправила в космическое пространство наноспутник "Тяньци синцзо-14". Это устройство займется сбором информации в слепых зонах, которые на данный момент не охватываются национальными системами спутников.

Видео: Роскосмос