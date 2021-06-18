На ракете CZ-2C также отправлен наноспутник "Тяньци синцзо-14".

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-30-09. Об этом рассказали журналисты из местного издания "Чжунго хантяньбао". В пятницу 18 июня на орбиту Земли вышел космический аппарат. Запуск ракеты-носителя CZ-2C был осуществлен с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны. Старт дан в 14:30 по местному времени (в 09:30 по московскому времени).

В Китае рассказали, что ракета-носитель также отправила в космическое пространство наноспутник "Тяньци синцзо-14". Это устройство займется сбором информации в слепых зонах, которые на данный момент не охватываются национальными системами спутников.

Напомним, что по официальному заявление Китайской космической корпорации за 2021 год Пекин должен совершить минимум 40 запусков в космос. Этот показатель поставит национальный рекорд.

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции.

Видео: YouTube / SciNews