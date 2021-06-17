Запуск состоялся при помощи ракеты-носителя CZ-2F.

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции. Об этом рассказали представители местного Управления программы пилотируемых космических полетов. Известно, что ракета-носитель CZ-2F направилась в космическое пространство с космодрома Цзюцюань. Экипаж будет доставлен на орбиту Земли к строящейся станции.

Китай отправил ракету в космос в 09:22 часов утра по местному времени (04:22 по московскому времени) с площадки, которая находится на границе между провинцией Ганьсу и автономным районом Внутренняя Монголия. На данный момент космический корабль успешно достиг заданного пункта назначения.

Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов. Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию. Чжоу Цзяньпин, главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР

Эксперт уточнил, что Китае планирует нарастить международное космическое сотрудничество после того, как национальная орбитальная станция будет работать в штатном режиме. Специалисты займутся расширением и углублением обмена опытом с другими странами по эксплуатации объекта. Цзяньпин надеется, что национальная орбитальная станция КНР сможет служить на благо человечества.

Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль.

Видео: Youtube/VideoFromSpace