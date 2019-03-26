Рай профессора Вудмана. выставка в Anna Nova Art Gallery

Что общего между архитектурой и поэзией? На вырубленной топором выставке Нестора Энгельке становится ясно, что поэтическое слово и архитектурный объект - явления общей природы. Удивительная экспозиция, райский уголок, сделанный собственными руками...

Архитектурное бюро “Вудман и партнеры” или Рай, который построил Я выставка Нестора Энгельке в Anna Nova Art Gallery АРТЛИКБЕЗ № 204 арт-гиды: Вадим Климов, Вячеслав Корнев операторы: Игорь Борисов, Гера Героев Санкт-Петербург, 20 марта 2019 #артликбез #питер #спб #арт #киноликбез #петербург #артгид