По его словам, Таджикистан готов к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами и другими заинтересованными сторонами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал увеличить объемы гуманитарной помощи народу Афганистана. Об этом он заявил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Рахмон обратился к международному сообществу с целью призвать страны увеличить объемы помощи "многострадальному" народу, который живет в Афганистане. Он подчеркнул, что Таджикистан готов к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами и другими заинтересованными сторонами. Глава республики подчеркнул, что 97% населения Афганистана живет в нищете.

Ранее мы сообщали, что Таджикистан осудил акции с осквернением Корана и других священных писаний.

Видео: Организация Объединенных Наций