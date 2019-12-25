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Рада утвердила министром экономики Украины Алексея Любченко
Сегодня, 13:56
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lesjasap

Рада утвердила министром экономики Украины Алексея Любченко

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Место руководителя ведомства отдано главе ГНС.

Верховная Рада утвердила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко. Решение местные депутаты приняли на заседании 20 мая. Новую должность получил первый вице-премьер страны. Ранее он управлял Государственной налоговой службой.

О министре известно, что он родился в Черкасской области. Специалист получил профильное образование в Киевском государственном экономическом университете. Также мужчина трудился на посту советника в департаменте Государственной фискальной службы. Главой ГНС его назначили в апреле прошлого года.

Верховная Рада назначила нового главу Минздрава Украины.

Фото: Youtube/112 Украина

Теги: алексей любченко, верховная рада, экономика
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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