Рада утвердила министром экономики Украины Алексея Любченко

Место руководителя ведомства отдано главе ГНС.

Верховная Рада утвердила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко. Решение местные депутаты приняли на заседании 20 мая. Новую должность получил первый вице-премьер страны. Ранее он управлял Государственной налоговой службой.

О министре известно, что он родился в Черкасской области. Специалист получил профильное образование в Киевском государственном экономическом университете. Также мужчина трудился на посту советника в департаменте Государственной фискальной службы. Главой ГНС его назначили в апреле прошлого года.

Верховная Рада назначила нового главу Минздрава Украины.

Фото: Youtube/112 Украина