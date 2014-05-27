Должность получил Виктор Ляшко.

Верховная Рада назначила нового главу Минздрава Украины. Местный парламент поддержал инициативу премьер-министра по назначению главного санитарного врача на должность главы профильного ведомства. Кандидатуру Виктора Ляшко поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Народные избранники 18 мая уволили с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Чиновник руководил ведомством больше года.

Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не завершилась, и она не последняя. Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины

Эксперт заметил, что биологическая безопасность населения страны станет основным направлением в работе Минздрава под его руководством. Он уверен, что к осени Украину ждет совершенно другая готовность системы к реагированию на возможные вспышки инфицирования.

Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Дубровицкого района Ровенской области. Он обучался в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Высшее учебное заведение будущий чиновник окончился в 2003 году. С февраля прошлого года мужчина находился на посту государственного санитарно-эпидемиологического врача Украины, а также заместителя министра здравоохранения.

Украина вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса.

Видео: Youtube/112 Украина