За документ проголосовали 289 депутатов.

Верховная Рада приняла закон о восстановлении декларирования чиновников на Украине. За инициативу отдали голоса 289 человек из 226 необходимых. За основу закона принят компромиссный вариант о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Ранее этот пункт был отменен по решению Конституционного суда Украины. Это постановление в свою очередь было раскритиковано Венецианской комиссией как антиконституционное.

Умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов 9 млн гривен или 318 тысяч долларов) наказывается штрафом от 51 до 85 тысяч гривен (около 1,8 - 3 тысячи долларов) или общественными работами, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности текст законопроекта

Напомним, что ранее документ был одобрен комитетом парламента по вопросам правоохранительной деятельности. Компромисс связан со смягчением ответственности за недостоверное декларирование.

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